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Medya Kübra Par'dan sinsi "AK Parti" hamlesi! Yazıklar olsun
Medya

Kübra Par'dan sinsi "AK Parti" hamlesi! Yazıklar olsun

Yeniakit Publisher
2023-04-01 13:11:00 -
Kübra Par'dan sinsi "AK Parti" hamlesi! Yazıklar olsun

AK Parti'nin içine sinsi bir şekilde nifak tohumları ekmeye çalışan Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, yine ipe sapa gelmez bir iddiayı ortaya attı.

AK Parti'nin içine sinsi bir şekilde nifak tohumları ekmeye çalışan Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, yine ipe sapa gelmez bir iddiayı ortaya attı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 17 bakanın milletvekili olacağı yönündeki çıkışının parti içinde rahatsızlığa sebep olduğunu ileri süren Par, Habertürk'teki maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekili seçimlerinde başarı yakalayabilmek için önemli bir siyasi hamle yaptı ve Fuat Oktay dahil 17 bakanın milletvekili olacağını açıkladı.

Böylelikle sahaya güçlü isimlerle inecek ve olur da seçimi kazanamazsa Meclis’te güçlü bir muhalefet bloğu oluşturmuş olacak.
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Kazanırsa da yep yeni bir kabine ile taze bir başlangıç yapacak.

Yani nereden baksanız kendisi açısından “kazan kazan” bir hamle…

Fakat bu durum kimi bakanlar tarafından bir tür kötü sürpriz hatta dayatma olarak algılandı.

Birkaç bakanın deprem bölgesinden milletvekili olmasını bekliyorlardı ama toplu adaylık açıklaması bu işten sıyrılabileceğini düşünen isimlerin de manevra alanını kapattı.

Özellikle siyasetten değil profesyonel hayattan gelen, bakanlığı bir tür devlet görevi olarak addedenler milletvekili olmaya sıcak bakmıyormuş.

Buna aday gösterileceği şehri beğenmeyenleri, bakanlıktaki kudretinden sonra milletvekilliğini nefsine yediremeyenleri de eklemek lazım.

Anlayacağınız Cumhurbaşkanı’nın bu son hamlesi kabinede zorunlu askerlik hizmeti olarak karşılanmış.

Şimdi tek umutları Meclis çoğunluğunun açık ara farkla alınması ve sonradan vekillikten istifa ederek yeniden bakan olma ihtimalleri…"

 

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