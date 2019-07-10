Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit Muaythai Şampiyonası 20-21 Temmuz’da Yapılacak

Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri Muaythai İl Temsilciliği 2019 yılı faaliyet programında yer alan Şehit Özel Harekâtçı Kübra Doğanay-Cennet Yiğit Muaythai Şampiyonasını 20-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında Talas Spor Salonunda yapılacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, "20 Temmuz saat; 11:00’da açılış seremonisi ile başlayacağımız şampiyonayı Minik -Yıldız-Gençler kategorisindeki sporcularımızla gerçekleştireceğiz. Daha önceki şampiyonaları da şehitlerimizin isimlerini vererek yaptık. Bu ayda Yeşilhisarlı Şehidimiz Kübra Doğanay ve Bünyanlı Şehidimiz Cennet Yiğit kızlarımızın isimlerini verdik" dedi.

Ulu, "Çocuklarımıza, gençlerimize vatan için canını ortaya koyan şehit olmuş ölümsüz, kahraman Türk evlatlarının isimlerini zihinlere nakşedip, Türk vatanı, Türk bayrağı, Türk devletikavramlarının yerleşmesine bir nebzede olsa katkı sağlamış oluyoruz.

Şehitlerimizin silah arkadaşları ve şehitlerimizin ailelerininde katılacağı şampiyonamızda tüm Kayserili hemşehrilerimizin yanımızda olmalarından onur duyarım" ifadesinde bulundu.