Küba’dan ABD’ye ‘diplomat’ tepkisi!

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Küba, ABD hükümetinin bu eylemlerine zamanında ve uygun bir şekilde yanıt verecek" ifadelerini kullandı.

Kübalı diplomatların, ABD'den ayrılmalarının istenmesine ilişkin ülkesinin vereceği cevabı beklediğini belirten Rodriguez, ada genelindeki enerji kıtlığını ve bu adımı, Trump yönetiminin saldırısının bir parçası olduğunu dile getirdi.

Rodriguez, ABD'nin, Küba'nın enerji tedarikçilerini baskı altına almaya çalıştığına işaret ederek, Trump yönetiminin, ülkesinin Güney Amerika, Avrupa ve Kuzey Afrika'daki yakıt tedarikçileri ve nakliyecilerini baskı altına almak için kampanya yürüttüğünü söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'ABD aleyhine faaliyet yürüttükleri tespit edilen' Küba'nın BM Temsilciliğinde görevli iki diplomatın ülkeden ayrılması talebinin, Küba makamlarına iletildiği bildirilmişti.

Ülkeden ayrılması talep edilen görevlilerin 'diplomatik konut dokunulmazlığını suistimal ettiğini' ileri süren Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, "ABD ulusal güvenliğini tehdit eden her türlü girişimi ciddiyetle ele alıyoruz ve konut dokunulmazlığını suistimal eden başka personel olup olmadığını araştırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.