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Dünya Küba'da "G77+Çin" zirvesi düzenlenecek
Dünya

Küba'da "G77+Çin" zirvesi düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2023-09-15 06:45:00 -
Küba'da "G77+Çin" zirvesi düzenlenecek

Karayip ülkesi Küba'nın ev sahipliğinde Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan çok sayıda devlet başkanının katılımıyla "G77+Çin" zirvesi düzenlenecek.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, başkent Havana'da 15-16 Eylül'de yapılacak zirve, Küba Devlet Başkanı Migul Diaz Canel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılış konuşmasıyla başlayacak.

Zirveye Canel ve Guterres'in yanı sıra Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin temsilcisi katılacak.

Küba Devlet Başkanı Canel, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Havana Zirvesi'nden bu yana çok taraflılığa, işbirliğine ve kalkınmaya bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çin basınında çıkan haberde, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Li Xi, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak zirveye katılacağı bildirildi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de 13 Eylül'deki açıklamasında zirvede bilimin, teknolojinin ve yeniliğin rolünü ele alacaklarını belirtmişti.
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G77, 1964 yılında 77 ülke tarafından kuruldu. Asya, Afrika ve Latin Amerika'yı kapsayan grubun bugün 134 üyesi bulunuyor.

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