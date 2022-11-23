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Dünya Küba Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor
Dünya

Küba Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor

Küba Cumhuriyeti Devlet Başkanı Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 03:16:00 -
Küba Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 23 Kasım Çarşamba günü Ankara’da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Küba ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla atılacak müşterek adımlar ele alınacak.

Türkiye ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70’inci yıl dönümüne tekabül eden ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.

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