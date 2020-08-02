Kuaförlüğü bırakan kadın, mutluluğu keçi yetiştiriciliğinde buldu

BİLECİK (AA) - TAYYİB HOŞBAŞ - Bilecik'te yaklaşık 15 yıl kadın kuaförlüğü yapan 44 yaşındaki Kezban Güvercin, ailesiyle kent yaşamını bırakarak kurduğu çiftlikte keçileriyle mutlu bir yaşam sürüyor.

Güvercin, geçen yıl mart ayında kuaförlük mesleğini bırakarak Pazaryeri ilçesine yerleşmeye ve burada hayallerini süsleyen çiftlikte keçi beslemeye karar verdi.

Güvercin, gıda sektöründe çalışan eşi ve yakın akrabalarının "yapamazsın" demesine rağmen biri üniversite mezunu, iki çocuğunun desteğiyle Adana'ya giderek 12 keçi ile bir teke satın aldı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de ağılı da bulunan 750 metrekare alanda kiraladığı çiftlikte ailesiyle yaşamaya başlayan Güvercin, her sabah "kızçelerim" dediği keçileriyle güne başlayıp, onlardan elde ettiği süt, keçi peyniri ve diğer ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Halep cinsi "kızçeleri"yle her gün çocukları gibi ilgilenen Güvercin, yeni bir arsa satın alarak gelirini arttırmak istiyor.

Kezban Güvercin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının en önemli kararını geçen yıl aldığını söyledi.

Birikimini, hayallerini süsleyen hayvanlara yatırdığını ifade eden Güvercin, "15 yıl kadın kuaförü olarak çalıştım, hayvancılığı çok istiyordum, araştırıyordum. Oğlumun burada liseye gelmesiyle birlikte Pazaryeri'ne yerleştim. Bana hiç kimse destek olmadı. Aile bireylerim 'Kesinlikle karşıyız. Hiç bilmiyorsun, yapamazsın' dediler. 'Öğrenirim.' dedim. Bu köy evini kiralayınca ciddi olduğumu anladılar. Adana'ya gittim, keçilerimi alıp geri döndüm, böylece bu işe başladım." dedi.

Adana'dan 12 anaç keçi, bir de teke getirdiğini anlatan Güvercin, "Bir yıl içinde toplam sayımız 40'a yaklaştı. Kuaförlük benim kişiliğimle alakalı bir meslek değildi, çok uğraştım. Çalışma arkadaşlarım da müşteriler de benden memnundu, ben o işten memnun değildim. Ben burada daha özgürüm." diye konuştu.

- "Hayvanların kaprisleri yok"

Güvercin, kendi çabalarıyla hayvanlarına bakım sistemi kurduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Hayvanların kaprisleri yok, beğenmemezlik gibi bir tarafları yok. Onları taradığımda, sevdiğimde hemen bana yanıt veriyorlar, kuaför dükkanında müşterilerden her zaman yanıt alamıyorsunuz. Şimdi burada zihnimi dinlendiriyorum. Onlarla çok güzel zaman geçiriyorum. Ekonomik olarak da gelirim iyi. Buradayken tüm dünyayı unutuyorum. Parfüm kokusundan gübre kokusuna geldim ama buraya gelince 'Oh, işte parfüm bu' diyorum. Afrodit'ten tutun, Venüs, Ra, Elif, Latte, İncir ve Mucize gibi hepsinin de ismi var."

Tüm kadınların, istediği işi cesaretle yapması gerektiğini anlatan Güvercin, "Sadece cesur olup inanmak gerekiyor, bir de yeni başlanacak olan işle alakalı araştırma yapmak gerekiyor. İlk önce insanın kendisinin inanması gerekir, en kıymetlisi bu. Kendisi inandıktan sonra yol açık, korkmak yok." ifadelerini kullandı.