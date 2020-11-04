Kuaförler saat kaça kadar açık son durum | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde mart-haziran ayları arasında pek çok kısıtlama yaşandı. Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte 11 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde yeni normalleşme adımları atıldı. Aylarca kapalı olan kuaförler, berberler ve güzellik salonları mayıs ayında hizmete başladı. Koronavirüs salgınında vakalar son dönemde bir hayli arttı. Hal böyle yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, kuaförler saat kaçta kapatılıyor?

Kuaförler saat kaçta kapanıyor? | Berberlerin kapanış saati

Milyonlarca kişi internette kuaförlerin, berberlerin, güzellik salonların çalışma saatini merak ediyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir. Vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardan kaçınmalarını, ev ziyaretlerini dahi mecbur olmadıkça yapmamalarını özellikle rica ediyorum” dedi.