Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı alanlar 21 Mart’tan bu yana kapalı. Son dönemde vaka sayısının azalmasıyla birlikte tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye başladı. 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle kuaförler, berberler ve güzellik salonları hizmet vermeye başladı. Elbette, bu hizmetler sırasında hijyen ve sosyal mesafe son derece önemli. Vatandaşların birçoğu kuaförlerde hangi işlemlerin yapılacağını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Kuaförler kaş alıyor mu? Kuaförlerde hangi işlemler yasak?

11 Mayıs itibariyle 51 gün sonra kuaförler, berberler ve güzellik salonları hizmet vermeye başladı. Bu iş yerleri bakanlığın belirlediği rehbere göre hijyen ve sosyal mesafe kurallarını korumak durumunda. Pek çok kuaför ve güzellik salonu yalnızca saç bakımı yapıyor. Kaş, bıyık, pedikür ve manikür işlemleri pek çok kuaförde yapılmıyor. Vatandaşların kuaför, berber ve güzellik salonlarına randevu ile gitmeleri isteniyor. Ayrıca müşterilerin dükkanlarda en fazla 30 dakika kalması tavsiye ediliyor.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 11 Mayıs’ta açılacak berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili bir genelge gönderdi.

Genelgeye göre; kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere ise devam edilebilecek.