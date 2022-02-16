Kuaföre gitmeden profesyonel bukleler yapmanın yöntemleri

Güzel bukleler elde etmek için doğru saç bakımı yeterli değildir. Önemli olan doğru yöntemleri yapmaktır. Güzellik uzmanları, saç maşası, çubuğu, düzleştirici ve bigudilerle en iyi görünümü ulaşmanız için birkaç ipucu sunuyor. Bu sayede adeta bir profesyonel gibi en iyi buklelere en kısa sürede ulaşabilirsiniz. İşte o yöntemler…

Bukle işlemlerine geçmeden önce bilinmesi gerekenler

Her zaman saçlarınızı buklelendirme işlemi için hazırlayın ve koruyun: Isı işlemi uygulayacağınız için öncelikle saçlarınıza ısıya karşı koruyucu bir ürün uygulama aşamasını atlamayın. Saçınızı kurutmanız da oldukça önemli. Ardından en iyi saç ayırma aşaması için tarayın.

Doğru aracı seçin: Çapı geniş olan maşalar daha dalgalı ve geniş bukleler sunarken çapı ince olan maşalar çok daha sıkı, neredeyse kıvırcık formunda buklelere ulaşmanızı sağlar. Bu nedenle öncelikle kullandığınız aracın nasıl bukleler vereceği konusunda emin olmanız gerekir.

Doğru sıcaklık aralığını tercih edin: Saç şeklinizi en iyi şekilde sağlamak için en önemli aşamalardan biri; doğru sıcaklık aralığıdır. Yüksek sıcaklık saçlarınıza zarar verirken fazla düşük sıcaklık, yeterince iyi şekillendirememenize neden olabilir.

İnce veya hasarlı saçlar için: 85 ve 185 derece

Normal kalınlıkta ve sağlıklı saçlar: 190 ve 200 derece

Kalın saçlar için: 205 ve 215 derece

Şekillendirme işlemini bitirdiğinizde saç spreyini hafifçe gezdirin ardından saçlarınız yeterince soğuduğunda bukleleri birbirinden ayırmak için parmaklarınızla tarayın.

Saç maşası kullanmadan bukle nasıl yapılır?

Pipet ile kıvırcık saç yapımı

Bir pipeti 2-3 parçaya keserek hazırlayın. Saçlarınızı yıkayıp kuruttuktan sonra 15-20 tutama ayırın. Tutamlardan birisini alarak tarayın ve pipetin etrafına sardıktan sonra toka ile tutturun. Saçlarınızın açılmaması için üzerine bir bone takarak yatmanızda fayda vardır.

Saç masası ile bukleler nasıl yapılır?

Kelepçeli bir saç maşası tercih edin. Böylece saçınızı daha sabit şekilde durdurabilirsiniz.

Birkaç santimlik saç tutamları olarak ayırın ve saç köklerinin yakınından başlayacak şekilde etrafına sarın. Kelepçeyi üstüne kapatın.

10 saniye boyunca bu şekilde tutun ve bırakın. Bukle haline gelmiş saçın birkaç saniye soğumasını bekleyin. Ardından diğer tutamlara da aynı işlemi uygulayın.

Kelepçeli saç maşası

Bukle çubuğu olarak da bilinen bu ürünler, daha gevşek buklelere sahip olmanızı sağlayabilir. Hatta dipten uca kadar farklı kalınlıklara sahip olan çubuklar, saçınızda farklı boyutlardaki dalgaları aynı anda yapabilmenize olanak tanır.

Öncelikle elinizin yanmasını önlemek için ısıya dayanıklı bir eldiven giyin.

Saç maşasını kullandığınız gibi saç tutamlarını doğru kalınlıkta seçerek çubuğun etrafına dolayın.

Çubuğu aşağıya doğru bakacak şekilde tutun. Köklerden bir tutam saç alın ve yukarıdan aşağıya doğru sarın. Böylece yukarı daha geniş, uçları daha yoğun bir bukle görünümü kazanabilir.

Saçınızın diğer tutamlarında da aynı şekilde devam edin.

Düzleştirici ile bukleler nasıl yapılır?

Saç düzleştiriciniz yazında düzleştirmez. Harika ve geniş bukleler oluşturmanıza da fırsat tanır.

İstediğiniz genişlikte bir saç tutamını tercih edin. Bir tutamı düzleştirici çevresinde bir kez dolayın ve plakaları kapatın.

Bu şekilde aşağıya doğru çekin. Bu şekilde harika dalgalara ve ince buklelere sahip olabilirsiniz.

Bigudi ile saçlar nasıl buklelendirilir?

Saçları bigudi kullanarak kıvırmak, en eski yöntemlerden biri. Yüzlerce yıldır kullanılan bu yöntem; üstelik saçınıza ekstra bir ısı vermeden doğal bir bukle yapısına da sahip olmanızı sağlıyor.

İstediğiniz kalınlıkta ve saç tutamlarınıza yeterli olacak şekilde bigudi tercihleri yapabilirsiniz.

Geniş bigudiler ve tek seferde kalın tutamlar, daha geniş dalgalar yapmanızı sağlarken, ince bigudiler ve ince tutamlar, minik ve yoğun bukleler oluşturmanızı kolaylaştıracaktır.

Öncelikle hafif nemli saçlarınızı istediğiniz genişlik ve tutamlarda bigudilere sarın ve sabitleyin.

Bu işlemi isterseniz bir gece önceden yaparak uyuyabilir, daha hızlı bir sonuç almak isterseniz bigudilerle sarılmış saçlarınıza fön makinesinin sıcak bölümüyle ısı uygulayabilirsiniz.

Bigudileri açtığınızda mükemmel dalgalı saçlara veya istediğiniz yoğunlukta kıvırcıklara kavuşabilirsiniz.

Kıvırcık saçlılar için saç bakım maskesi

Evde kendiniz yapıp uygulayabileceğiniz birtakım doğal yöntemler sayesinde ısı kullanmadan saçlarınıza bakım yapabilir ve parlaklık kazandırabilirsiniz.

Avokado ve hindistan cevizi yağı maskesi

Bu maske saçınıza doğal bir ışıltı vermek ve onları güçlendirmek için harika bir seçenek. Hindistan cevizi yağı saçlardaki kuruluğu giderir ve saça parlaklık kazandırır. Protein bakımından çok güçlü olan avokado ise kuru ve yıpranmış saçı yenileyici özelliğe sahiptir.

Tarif:

Yarım avokadoyu ezin ve üzerine iki yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyerek karıştırın. Karışımı saçınızın tamamına ve kafa derinize uygulayın. 30 dakika beklettikten sonra yıkayın.