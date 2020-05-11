Koronavirüs salgınıyla birlikte kuaförler, berberler ve güzellik salonları kapatıldı. 51 günün ardından kuaförler, berberler ve güzellik salonları bugün kapılarını açtı. Ancak kuaförler, berberler ve güzellik salonları sosyal mesafe ve hijyen kurallarını sağlamak durumunda. İşte, detaylar.

Kuaförde pedikür yaptırmak yasak mı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, Bakanlık tarafından normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye başlayacak sektörlerle ilgili tedbirlerin nasıl olacağına ilişkin rehber hazırlandı. Rehberde yer alan ayrıntılar şöyle:

Manikür, pedikür, epilasyon gibi işlemlerde kullanılan aletlerin kişiye özel olması sağlanmalı. Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda, her müşteriden sonra kullanılan aletlerin temizlik ve sterilizasyonu sağlanmalı. Yapılan işlem eldiven kullanmayı gerektiriyorsa tek kullanımlık eldiven kullanılmalı. Eldivenli ellerle çevreye dokunulmamalı.

Ancak pek çok kuaför yalnızca saç işlemi yapıyor. Birçok kuaförler manikür, pedikür, ağda, kaş ve bıyık işlemlerini gerçekleştirmiyor. Bu nedenle kuaföre gitmeden mutlaka telefonla bilgi almalısınız. Ayrıca kuaförler yoğunluk olmaması adına randevu sistemiyle çalışıyor.