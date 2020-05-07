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Aktüel

Kuaför ve berberlere ücretsiz maske ve ekipman desteği

Fatsa Madeni Eşyalar Odası tarafından, kuaför ve berberlere koruyucu ekipman ve maske dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:24:45 -
Kuaför ve berberlere ücretsiz maske ve ekipman desteği

Fatsa Madeni Eşyalar Odası tarafından, kuaför ve berberlere koruyucu ekipman ve maske dağıtıldı.


Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan kuaför ve berberler 11 Mayıs tarihinde açılacak olması sebebiyle Fatsa Madeni Eşyalar Odası Başkanlığı üyelerine koruyucu ekipman ve maske dağıtımı gerçekleştirdi.


Fatsa Madeni Eşyalar Odası Başkanı Ayhan Baş yaptığı açıklamada, “Maske ve ekipmanları temin ederek üyelerimize dağıttık. Berber ve kuaförlerimizin hijyenik bir şekilde çalışması için bu ekipmanları Fatsa Belediyesi ve Ticaret Odamızın katkılarıyla oda olarak temin ettik. Bir an önce bu salgından kurtuluruz da esnaflarımızı ticaretlerini rahat bir şekilde yaparlar. Bizler oda olarak her zaman yanlarındayız” diye konuştu.


Kuaför ve berberler de Ayhan Baş’a teşekkür ettiler.

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