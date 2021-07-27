KÜ Sağlık Personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre başvurular 26.07.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile www.pdbilan.kku.edu.tr adresinden elektronik ortamda yapılacak. Şahsen ve posta ile başvurular ise kabul edilmeyecek.

İŞTE İSTENİLEN BELGELER

1-Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği başvuru platformunda mevcuttur.)

2-KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunması zorunludur.)

3-Öğrenim Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir.)

4-Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı

5-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

6-Fotoğraf

7-“Aranan Nitelikler” başlığı altında istenilen Sertifika/Belgelerin üzerinde tarihinin olması veya ilave bir yazı ile belgelendirilmesi zorunlu olup, ilanın başvuru süresi içerisinde

alınan sertifika/belgeler geçerli kabul edilmeyecektir.

8-İstenilen belgelerin, elektronik başvuru platformunda her belge için belirlenmiş alana yüklenmesi ve çoklu belge yüklemeyi gerektiren alanlara, PDF dosyalarının birleştirmesi suretiyle yüklenmesi gerekmektedir.

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