  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Asya ülkesinden Rusya kararı: Gerek duymuyoruz
2 ülke imzayı attı! Tam 39 milyon dolar
Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının yayınlanacağı kanal açıklandı
Alişan'dan duygulandıran paylaşım
Ekonomi KÜ Sağlık Personeli alacak
Ekonomi

KÜ Sağlık Personeli alacak

Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 14:56:00 -
KÜ Sağlık Personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre başvurular 26.07.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile www.pdbilan.kku.edu.tr adresinden elektronik ortamda yapılacak. Şahsen ve posta ile başvurular ise kabul edilmeyecek.

İŞTE İSTENİLEN BELGELER

1-Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği başvuru platformunda mevcuttur.)

2-KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunması zorunludur.)

3-Öğrenim Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir.)

4-Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı

5-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

6-Fotoğraf

7-“Aranan Nitelikler” başlığı altında istenilen Sertifika/Belgelerin üzerinde tarihinin olması veya ilave bir yazı ile belgelendirilmesi zorunlu olup, ilanın başvuru süresi içerisinde

alınan sertifika/belgeler geçerli kabul edilmeyecektir.

8-İstenilen belgelerin, elektronik başvuru platformunda her belge için belirlenmiş alana yüklenmesi ve çoklu belge yüklemeyi gerektiren alanlara, PDF dosyalarının birleştirmesi suretiyle yüklenmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay