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Ekonomi KÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

KÜ öğretim üyesi alacak

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 10 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 13:23:00 - 2021-12-04 13:23:27
KÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göreKafkas Üniversitesi birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  ilgili  hükümleri  ile Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atama  Yönetmeliğinin  ilgili  maddeleri,  Kafkas  Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  48.  maddesinde  belirtilen  devlet  hizmetine  girmede  aranılan  genel  şartlara  haiz öğretim üyesi alınacak.

Not: 2547 sayılı Kanunun ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamakta.

Başvurular  Doçent  kadrosu  için Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü  Personel  Daire  Başkanlığına;  doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacak. Başvurular mesai  gün  ve  saatleri  içerisinde  alınacak.  (Postadaki  gecikmelerden  dolayı  sorumluluk  kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacak.)

İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır. Yabancı  ülkelerden  alınan  diplomaların  denkliğinin  Yükseköğretim  Kurulu’nca  ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekir. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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