KTÜ, diplomaları kargoyla gönderecek

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi itibariyle "Sen Gelemezsen Diploman Sana Gelsin" uygulaması başlatıldı.

Uygulama kapsamında, diplomasını elden teslim almak için başka ülkelerden ve uzak şehirlerden Trabzon'a gelemeyen ya da yüklü miktarlarda vekalet ücreti ödemesi gereken mezunların, KTÜ'nün web sitesindeki "çevrimiçi diploma" bölümünden başvuru yapmaları halinde diplomaları kargo ile kendilerine gönderilecek.