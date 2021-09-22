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Ekonomi KTÜ araştırma ve öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

KTÜ araştırma ve öğretim görevlisi alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma ilanla duyurduğu birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 14:43:00 -
KTÜ araştırma ve öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sonuçlar (Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) Üniversitemiz web sitesinde (www.ktu.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır.

BAŞVURU SİSTEMİNE EKLENECEK BELGELER

1-pdb.ktu.edu.tr adresinde formlar kısmında yer alan “İlan Başvuru Dilekçesi (Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi)” doldurulmuş ve imzalanmış olarak. (ilan no mutlaka belirtilecektir)

2-Özgeçmiş.

3-Bir adet vesikalık fotoğraf.

4-Nüfus cüzdan fotokopisi.

5-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.

6-Lisans transkript belgesi fotokopisi.

7-Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.

8-Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi (açıklama kısmında belirtilen alanda) olduğuna dair belge fotokopisi (son bir ay içinde alınmış olması gerekmektedir)

9-ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)

10-Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi)

11-Açıklama kısmındaki şartları taşıdığını gösterir diğer belgeler. (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)

Son Başvuru Tarihi :        06.10.2021

Ön Değerlendirme Tarihi :     18.10.2021

Giriş Sınavı Tarihi:  25.10.2021

Sonuç Açıklama Tarihi :01.11.2021

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