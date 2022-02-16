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Ekonomi KTO Karatay Üniversitesi öğretim elamanı alacak
Ekonomi

KTO Karatay Üniversitesi öğretim elamanı alacak

KTO Karatay Üniversitesi ilanla duyurduğu Yüksekokul - Meslek Yüksekokulu bünyesine Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 13:16:00 -
KTO Karatay Üniversitesi öğretim elamanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA) adresine yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Müracaatların Başlama Tarihi : 16.02.2022

Son Müracaat Tarihi : 03.03.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 08.03.2022

Sınav Tarihi : 10.03.2022

Değerlendirme Tarihi : 14.03.2022

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