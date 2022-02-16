KTO Karatay Üniversitesi öğretim elamanı alacak
KTO Karatay Üniversitesi ilanla duyurduğu Yüksekokul - Meslek Yüksekokulu bünyesine Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA) adresine yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Müracaatların Başlama Tarihi : 16.02.2022
Son Müracaat Tarihi : 03.03.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 08.03.2022
Sınav Tarihi : 10.03.2022
Değerlendirme Tarihi : 14.03.2022
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