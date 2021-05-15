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Ekonomi KTO Karatay Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

KTO Karatay Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 2 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 13:20:00 -
KTO Karatay Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacak.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya  eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak gerekmekte.

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