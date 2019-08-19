KTO AB Bilgi Merkezi’nden kültür festivali

Kayseri Ticaret Odası (KTO) AB Bilgi Merkezi, bu sene 4’üncüsü gerçekleşen Uzunyayla İnliören festivaline destek oldu.

Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi, Kayseri Kafkas Derneği, Kaffed ve İnliören Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbirliğinde Pınarbaşı Belediyesi ev sahipliğinde 16-17 Ağustos’ta 4. Uzunyayla İnliören festivalini gerçekleştirildi. 2 gün süren etkinlikte tiyatro oyunları, halk dansları, yurtiçi ve yurtdışından gelen müzik grupları ve futbol turnuvası gibi kültürel ve sanatsal etkinlikleri Kayseri halkı ile buluşturdu. Kayseri İnliören köyünde gerçekleşen etkinlikte İstanbul, Bursa, İskenderun ve Adige Cumhuriyetinden gelen birçok sanatçı festivalde sahne aldı. Kayseri protokolünün katılımıyla gerçekleşen festivalin ilk gününde konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy birlik ve beraberliğe vurgu yaparak; “1997 yılından beri KTO bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri AB Bilgi Merkezi AB’nin temellerinden biri olarak Birlik içinde farklı kültürlerin nasıl birlikte yaşadığını paylaşmak ve “farklılık içinde birlik”konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile çerkes kültür festivali kapsamında farklı kültürleri ve değerleri gerçekleştirdiği sanatsal ve kültürel etkinliklerle bir araya getirdi. 2 gün boyunca sürecek olan ve çeşitli sanatsal, kültürel etkinliklerin olacağı festival inanıyorum ki, farklılıklarımızın en büyük zenginliğimiz olduğunu ortaya koyacaktır. Aslında bu coğrafyada yaşayan milyonlar olarak farklı bir kültürden, farklı bir mezhepten, nesepten veya meslekten gelmiş de olsak hepimiz biriz. Zira bu toprakların vatan olması için hepimizin ecdadı dün birlikte mücadele verdi, yan yana omuz omuza şehit oldu. Bugün de devletimizin bekası, milletimizin birliği için gerektiği zaman sağımıza ve solumuza kim var diye bakmadan bir araya gelebiliyoruz. Asıl zenginlik işte budur. Biz Kayseri Ticaret Odası olarak elbette sadece şehrimizin ticari veya sınaii faaliyetleri, sorunları ile ilgileniyor değiliz. Bir devleti, o devlete bağlı insanları bir yapan, birlikte yaşamasını sağlayan, farklı kültürlerin yaşatılması ve geliştirilmesi de bizim gibi meslek örgütlerinin sorumluluk alanına giriyor.

İşte biz bu inançla Kayseri Ticaret Odası Yönetimi olarak, daima birbirimizden aldığımız enerji le ‘birlikte güçlüyüz’ sloganını şiar edindik. Birlik beraberlik içerisinde her zorluğun üstesinden geleceğimizi biliyor, her geçen gün birbirimize daha çok kenetleniyoruz. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkarak, kimseyi kimseden ayırmadan ‘biz’ demeyi başaran millet olarak varlığımızı devam ettiriyoruz. Kayseri AB Bilgi Merkezi de bu kapsamda düzenlediği etkinliklerle barış, özgürlük, insan hakları gibi ortak değerleri ön plana çıkararak, son zamanlarda çok ihtiyacımız olan birliktelik, dayanışma ve farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunun önemini bu etkinlik ile de bir kez daha ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Festivalin ilk günü futbol turnuvası ile başlayarak, gün içerisinde bilgi yarışmalarına mahalli düğünlere yer verildi. Akşam sahne programlarında Maykop’dan gelen sanatçılar yanı sıra Maze Müzik grubu, Lhewuj Müzik grubu, Göker Şengül & Selahattin Çitil sahne alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Festivalin ikinci günü olan 17 Ağustos 2019 tarihinde ise Futbol Turnuvası final karşılaşması yapıldı, çeşitli yarışmalar ve Mahalli düğünün ardından akşam Aşemez Halk Dansları Grubu, Maze Müzik Grubu, EMEF Müzik Grubu, Gubzerabze Müzik Grubu, Şığjiy Çocuk Tiyatro Grubu gibi bir yurtiçi ve yurtdışından sanatçıların da katılımı ile müzik ve sanat ziyafeti gerçekleştirildi.

Kayseri AB Bilgi Merkezi 2 gün süren festival boyunca bilgilendirme standı açarak katılımcılara ücretsiz AB yayınlarından ve promosyon ürünlerinden dağıttı. Kayseri AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Pakize Bulut katılımcılara bilgi merkezi faaliyetleri hakkında bilgiler verdi soruları yanıtladı.