KSÜ personeline rekor promosyon
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) personeli 3 bin 130 lira banka promosyonu alacak.08 Mart 2019 Cuma 13:11
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) personeli 3 bin 130 lira banka promosyonu alacak.
KSÜ’den yapılan açıklamada, bankaların promosyon ödemeleriyle ilgili çalışmalarını tamamlandığı ve özel bir bankayla anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde bulunan 3 bin 470 personelin 4 yıllığına anlaştığı özel bankadan 3 bin 130 lira promosyon bedeli alacağı belirtildi.
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