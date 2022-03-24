KSTÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla Yeniköy Merkez Mh. Ilıca Cadde Bizim Sokak No: 29 Başiskele/KOCAELİ adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi 24.03.2022 tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız