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Ekonomi KSTÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

KSTÜ öğretim üyesi alacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ilanla duyurduğu akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 15:06:00 -
KSTÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla Yeniköy Merkez Mh. Ilıca Cadde Bizim Sokak No: 29 Başiskele/KOCAELİ adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi 24.03.2022 tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

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