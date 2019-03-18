KSO’dan WIN EURASIA 2019 Fuarı’na çıkarma

Konyalı sanayiciler, Konya Sanayi Odası (KSO)’nın organizasyonuyla 20 ülkeden bin 400’e yakın firmanın katıldığı İstanbul’da düzenlenen WIN EURASIA 2019 Fuarı’na inceleme gezisinde bulundu.

Konyalı sanayiciler, KSO’nun organizasyonuyla Türkiye’nin en büyük uluslararası fuarlarından olan WIN EURASIA 2019 Fuarı’na inceleme gezisinde bulundu. İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuar inceleme gezisine katılan 40 Konyalı sanayici, sac işleme, metal kesme ve şekillendirme teknolojileri, yüzey işleme teknolojileri, entegre otomasyon ve hareketli sürücü sistemleri, enerji, elektrik ve elektronik teknolojileri, taşıma, depolama, istifleme, lojistik, birleştirme, kaynak ve kesme teknolojileri ile yüzey işleme teknolojilerinin sergilendiği alanları gezerek, hem yeni iş bağlantıları yaptı hem de son teknolojileri yakından görme fırsatı elde etti.

“Fuarlarda yapılan bağlantılar ticarete olumlu katkı sunacak”

6 fuarın tek çatı altında birleştiği, 20 ülkeden 1400’e yakın firmanın stant açtığı WIN EURASIA 2019 Fuarı’nı değerlendiren KSO Başkanı Memiş Kütükcü, “Konya Sanayi Odası olarak gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında bu tür fuarlara yaptığımız iş gezilerinde sanayicilerimizin verimli sonuçlar aldığını görüyoruz. Bu fuarda da sanayicilerimiz hem yeni iş bağlantıları yapma fırsatı buldular hem de uluslararası firmaların Endüstri 4.0 uygulamalarını yakından inceleme fırsatı elde ettiler. İnşallah, bu fuarlar da yapılan bağlantılar hem ülkemizin hem de şehrimizin ticaret hacmini geliştirecektir" ifadelerini kullandı.

“Fuarlar yeni ihracat pazarları oluşturacak”

Konya Sanayi Odası olarak, fuar inceleme gezisi düzenlemeye büyük önem verdiklerini ve bu fuarların yeni ihracat pazarları oluşmasına da olanak sağladığını aktaran Kütükcü, "Konya olarak geçtiğimiz yıl 1,8 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirdik. Bu yılsonu hedefimiz de 2 milyar doları aşmak. Bunu başarabilmek için yeni ihracat pazarlarına ve yeni müşterilere ulaşmamız gerekiyor. Biz, fuarların yeni müşteriler bulunmasına büyük olanak sağladığına inanıyoruz. Bunun için de oda olarak hem yurt içi fuarlara hem de yurt dışı fuarlara Konyalı sanayicilerimizin katılmalarını sağlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda yeni inceleme gezileri düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.