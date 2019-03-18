0553 313 94 23

KSO’dan WIN EURASIA 2019 Fuarı’na çıkarma

Konyalı sanayiciler, Konya Sanayi Odası (KSO)’nın organizasyonuyla 20 ülkeden bin 400’e yakın firmanın katıldığı İstanbul’da düzenlenen WIN EURASIA 2019 Fuarı’na inceleme gezisinde bulundu.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:10
KSO’dan WIN EURASIA 2019 Fuarı’na çıkarma

Konyalı sanayiciler, Konya Sanayi Odası (KSO)’nın organizasyonuyla 20 ülkeden bin 400’e yakın firmanın katıldığı İstanbul’da düzenlenen WIN EURASIA 2019 Fuarı’na inceleme gezisinde bulundu.


Konyalı sanayiciler, KSO’nun organizasyonuyla Türkiye’nin en büyük uluslararası fuarlarından olan WIN EURASIA 2019 Fuarı’na inceleme gezisinde bulundu. İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuar inceleme gezisine katılan 40 Konyalı sanayici, sac işleme, metal kesme ve şekillendirme teknolojileri, yüzey işleme teknolojileri, entegre otomasyon ve hareketli sürücü sistemleri, enerji, elektrik ve elektronik teknolojileri, taşıma, depolama, istifleme, lojistik, birleştirme, kaynak ve kesme teknolojileri ile yüzey işleme teknolojilerinin sergilendiği alanları gezerek, hem yeni iş bağlantıları yaptı hem de son teknolojileri yakından görme fırsatı elde etti.



“Fuarlarda yapılan bağlantılar ticarete olumlu katkı sunacak”


6 fuarın tek çatı altında birleştiği, 20 ülkeden 1400’e yakın firmanın stant açtığı WIN EURASIA 2019 Fuarı’nı değerlendiren KSO Başkanı Memiş Kütükcü, “Konya Sanayi Odası olarak gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında bu tür fuarlara yaptığımız iş gezilerinde sanayicilerimizin verimli sonuçlar aldığını görüyoruz. Bu fuarda da sanayicilerimiz hem yeni iş bağlantıları yapma fırsatı buldular hem de uluslararası firmaların Endüstri 4.0 uygulamalarını yakından inceleme fırsatı elde ettiler. İnşallah, bu fuarlar da yapılan bağlantılar hem ülkemizin hem de şehrimizin ticaret hacmini geliştirecektir" ifadelerini kullandı.



“Fuarlar yeni ihracat pazarları oluşturacak”


Konya Sanayi Odası olarak, fuar inceleme gezisi düzenlemeye büyük önem verdiklerini ve bu fuarların yeni ihracat pazarları oluşmasına da olanak sağladığını aktaran Kütükcü, "Konya olarak geçtiğimiz yıl 1,8 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirdik. Bu yılsonu hedefimiz de 2 milyar doları aşmak. Bunu başarabilmek için yeni ihracat pazarlarına ve yeni müşterilere ulaşmamız gerekiyor. Biz, fuarların yeni müşteriler bulunmasına büyük olanak sağladığına inanıyoruz. Bunun için de oda olarak hem yurt içi fuarlara hem de yurt dışı fuarlara Konyalı sanayicilerimizin katılmalarını sağlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda yeni inceleme gezileri düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:10
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik’te Çanakkale Zaferinin 104’üncü yıl dönümü kutlandı
    1. Bilecik’te Çanakkale Zaferinin..
    2. AB'ye ihracat, ithalatı solladı!
    3. Başkan Yaman’ın 18 Mart Çanakkale..
    4. "AB, Türkiye'ye karşı..
    5. ISESCO'dan 15 Mart "İslamofobi ile..
    6. Minik yürekleriyle Çanakkale zaferini..
    7. Orta Anadolu Masterler Federasyonu..
    8. Yeni yapılan nikah salonu kıyılacak..
    9. Arguvan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    10. Lösemi hastası Öykü Arin’e sürpriz..
    11. Manyas’ta Çanakkale şehitleri anıldı
    12. BM'den İdlib'e insani yardım
    13. 18 Mart’ta şehitler mezarları başında..
    14. Bir üst geçit de Çaydüzü Mahallesi’ne
    15. Çaldıran’da 18 Mart Şehitleri Anma..
    16. Kilis’de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin..
    17. Kocaispir: "Memnuniyet anketi, hizmet..
    18. ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı:..
    19. Hokey maçı öncesinde şehitleri..
    20. Direksiyon başında fenalaşan otobüs..
    21. Zihni Şahin: “Atakum, turizmin merkezi..
    22. Çanakkale Şehitleri Aliağa’da anıldı
    23. 150 TL ve 6 paket sigarası için..
    24. Mutlu Akü'den doğru akü seçimine..
    25. Hastaya paletli ambulans yetişti
    26. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener,..
    27. "Amasya AK Parti döneminde büyük bir..
    28. Cem Parlak seçim temposunu arttırdı
    29. Yüksekova’da 18 Mart Şehitleri Anma..
    30. Çanakkale Zaferinin 104’üncü yılı..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!