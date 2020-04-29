KSBÜ’de solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebek ameliyatla sağlığına kavuştu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz (KBB) Anabilim Dalı (AD) öğretim üyeleri tarafından solunum sıkıntısı baş gösteren yeni doğan bebek başarılı burun ameliyatı sonucu sağlığına kavuştu.

Doğumundan hemen sonra solunum sıkıntısı başlayan bebek yeni doğan yoğun bakım ünitesine alındı. Bir gün sonra Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz (KBB) Kliniği öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Taşlı ve Dr. Öğr. Üyesi Buğra Subaşı tarafından ameliyatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren başarılı ameliyat sonrası yeni doğan bebeğin solunum sıkıntısı düzeldi. Bebek anne tarafından beslenmeye başlandı.

“Doğumsal burun tıkanıklığı nadir rastlanan bir rahatsızlık”

Başarılı geçen ameliyatla ilgili bir açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Taşlı, “Doğumsal burun tıkanıklığı (koanal atrezi) oldukça nadir rastlanan bir rahatsızlıktır. 5 ila 9 bin canlı doğumda bir rastlanma ihtimali var. Bu hastalarda doğumdan hemen sonra solunum sıkıntısı gelişmektedir ve hayati tehlike oluşturabilir. Hastalığın tanısı endoskopik muayene ve bilgisayarlı tomografi tetkiki ile konulur. İki taraflı doğumsal burun tıkanıklığının tedavisi cerrahidir ve tanısı konulduktan sonra en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmelidir. Biz de yeni doğan hastamızın rahatsızlığını kısa süre içerisinde belirleyerek, ameliyatını gerçekleştirdik. Bebeği sağlığına kavuşturduğumuz için mutluyuz. Ailesiyle birlikte şimdi. Üniversite hastanemiz bünyesinde bu ve benzeri ameliyatları başarıyla gerçekleştirebiliyoruz” dedi.