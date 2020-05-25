  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

KSBÜ Rektörü Kavuncu: “ Covid-19 salgınında Kütahya, Türkiye’yi geriden takip ediyor”

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 23:42:27 -
KSBÜ Rektörü Kavuncu: “ Covid-19 salgınında Kütahya, Türkiye’yi geriden takip ediyor”

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Korona virüs (Covid-19) salgınında Kütahya’nın Türkiye’yi geriden takip ettiğini ifade etti.


Rektör Vural Kavuncu açıklamasında, “Covid- 19 salgınında Kütahya, Türkiye’yi geriden takip ediyor. Yani biz daha pik noktasına yeni ulaştık denilebilir. İnşallah ulaşmışızdır. Bundan sonra artış olmayacağını ümit ediyorum” dedi.



“Hastane ve bakım sıkıntımız olmadı”



Şu an hastane bakımı gerektirmeyen, hasta sayılarının hala çok yüksek olduğuna değinen Rektör Kavuncu,” Bununla ilgili pandemi konuk evi projesini ortaya koyduk. Kütahya’da KSBÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini kapattık ve misafirhane statüsüne dönüştürdük. Bu insanların bakımı orada sağlanacak. Tavşanlı’da da bununla ilgili bir merkez açmak üzereyiz. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını uygulamakta sıkıntı çekiyoruz. Buna bağlı yeni vakalar ve bulaşma riskleri hala yüksekte kalıyor” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı