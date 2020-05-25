KSBÜ Rektörü Kavuncu: “ Covid-19 salgınında Kütahya, Türkiye’yi geriden takip ediyor”

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Korona virüs (Covid-19) salgınında Kütahya’nın Türkiye’yi geriden takip ettiğini ifade etti.

Rektör Vural Kavuncu açıklamasında, “Covid- 19 salgınında Kütahya, Türkiye’yi geriden takip ediyor. Yani biz daha pik noktasına yeni ulaştık denilebilir. İnşallah ulaşmışızdır. Bundan sonra artış olmayacağını ümit ediyorum” dedi.

“Hastane ve bakım sıkıntımız olmadı”

Şu an hastane bakımı gerektirmeyen, hasta sayılarının hala çok yüksek olduğuna değinen Rektör Kavuncu,” Bununla ilgili pandemi konuk evi projesini ortaya koyduk. Kütahya’da KSBÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini kapattık ve misafirhane statüsüne dönüştürdük. Bu insanların bakımı orada sağlanacak. Tavşanlı’da da bununla ilgili bir merkez açmak üzereyiz. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını uygulamakta sıkıntı çekiyoruz. Buna bağlı yeni vakalar ve bulaşma riskleri hala yüksekte kalıyor” ifadelerine yer verdi.