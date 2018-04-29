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Kruvaziyer turizminin gözdesi Türkiye

Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra coğrafi konumu, turizm sektöründe son yıllarda atılan adımlar, Türkiye’yi Avrupa kruvaziyer pazarının gözde ülkesi haline getirdi.

29 Nisan 2018 Pazar 11:26
Kruvaziyer turizminin gözdesi Türkiye

Barselona, Civitavecchia, Venedik ve Pire limanlarına önemli bir alternatif olan ülkemizdeki limanlar coğrafi açıdan dikkati çekiyor. Son 5 yılda Türkiye’ye 5 bin 284 gemiyle 6 milyon 855 bin 191 ziyaretçi geldi.

Bu yılın ilk 3 ayında ise Türkiye’yi ziyaret eden 8 gemi, 4 bin 258 yolcu getirdi. 

TURİSTİK YÖRELERE AKIN VAR

Geçen sene Türkiye’de 16 limandan kruvaziyer yolcu hareketi gerçekleşirken, Kuşadası, İstanbul, İzmir, Bodrum, Marmaris ve Antalya bu gemilerin sıkça uğradığı limanlar arasında yer aldı. Dünyada birçok turistin tercih ettiği kruvaziyer turlarına, Türklerin de ilgisi artıyor.

Bu kapsamda Kuşadası, İzmir ve İstanbul katılımlı gemi seyahatleri giderek yaygınlaşıyor. Türkler gemi seyahatinde en çok sıcak bölgeleri tercih ediyor. Kruvaziyer gemileri konfor ve sundukları seçenekler açısından 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Yolcular, tur kapsamında birçok ülkeyi ziyaret etme imkânı buluyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 11:26
  1. Kuşadası
  2. İstanbul
  3. İzmir
  4. Bodrum
  5. Marmaris
  6. Antalya
  7. Kruvaziyer turizmi

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