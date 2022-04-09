Kruvasan nasıl yapılır? Kolay kruvasan tarifi
Ev yapımı kruvasan tarifi | Kolay ve leziz bir tatlı tarifi arayanlar ‘Evde kruvasan nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kruvasan için hangi malzemeler lazım? Tam ölçülü kruvasan tarifi
Çayın ve kahvenin yanına yakışan leziz bir tarif arayanlar ‘Evde kruvasan yapılır mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, ev yapamı kolay kruvasan tarifi:
Kolay kruvasan tarifi
Malzemeler:
- Milföy hamuru
- Sürülebilir çikolata
- Yumurta sarısı
Kruvasan nasıl yapılır?
Milföy hamurlarını derin dondurucudan çıkarın.
Hamurlar yumuşayınca iki hamuru yan yana birleştirin. Ve bu şekilden iki üçgen çıkaracak şekilde kesin.
Milföy hamurunun üzerine çikolata sürün ve ruloyu sarın.
Yağlı kağıt serili fırının içerisine kruvasanı ay çöreği gibi uçlarını içe kıvırarak yerleştirin.
Ardından yumurta sarısını kruvasanların üzerine sürün.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kruvasanların pişirebilirsiniz.
Afiyet olsun.