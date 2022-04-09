  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yemek Tarifleri Kruvasan nasıl yapılır? Kolay kruvasan tarifi
Yemek Tarifleri

Kruvasan nasıl yapılır? Kolay kruvasan tarifi

Ev yapımı kruvasan tarifi | Kolay ve leziz bir tatlı tarifi arayanlar ‘Evde kruvasan nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kruvasan için hangi malzemeler lazım? Tam ölçülü kruvasan tarifi

Yeniakit Publisher
2022-04-09 12:20:00 -
Kruvasan nasıl yapılır? Kolay kruvasan tarifi

Çayın ve kahvenin yanına yakışan leziz bir tarif arayanlar ‘Evde kruvasan yapılır mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, ev yapamı kolay kruvasan tarifi:

Kolay kruvasan tarifi

Malzemeler:

  • Milföy hamuru
  • Sürülebilir çikolata
  • Yumurta sarısı

Kruvasan nasıl yapılır?

Milföy hamurlarını derin dondurucudan çıkarın.

Hamurlar yumuşayınca iki hamuru yan yana birleştirin. Ve bu şekilden iki üçgen çıkaracak şekilde kesin.

Milföy hamurunun üzerine çikolata sürün ve ruloyu sarın.

Yağlı kağıt serili fırının içerisine kruvasanı ay çöreği gibi uçlarını içe kıvırarak yerleştirin.

Ardından yumurta sarısını kruvasanların üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kruvasanların pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Nefis yemekler: Sütlaç nasıl yapılır, sütlaç malzemeleri, tarifi yapılışı
Nefis yemekler: Sütlaç nasıl yapılır, sütlaç malzemeleri, tarifi yapılışı

Yemek Tarifleri

Nefis yemekler: Sütlaç nasıl yapılır, sütlaç malzemeleri, tarifi yapılışı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay