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Spor Kronik hastalığı olanlar bu habere dikkat! Uzmanından uyarı
Spor

Kronik hastalığı olanlar bu habere dikkat! Uzmanından uyarı

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, kronik rahatsızlıkları olanlar için önemli açıklamalarda bulundu. Köksal, "Kalp, şeker ve tansiyon hastaları için spor, uyanır uyanmaz yapılacak ilk iş olmamalı. Günü değerlendirmek, sabahın ilk saatlerini spora ayırmak ve kalabalıklara karışmamak isteyenler, uyandıktan sonraki ilk 3 saatin risk taşıdığını bilmeli ve spor zamanlamasını bunu dikkate alarak yapmalı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 11:45:00 -
Kronik hastalığı olanlar bu habere dikkat! Uzmanından uyarı

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, kalp, şeker ve tansiyon hastalarının uyanır uyanmaz Spor yapmamasını önerdi.

Prof. Dr. Cengiz Köksal yazılı açıklamasında, 45 dakikadan az, düzenli, düşük tempolu koşu veya tempolu yürüyüşün kalp dostu olduğunu belirtti.

Tansiyon, şeker gibi kronik hastalıklarla beraber kalp-damar hastalarının spor yaparken vücudunu dinlemesi ve ona göre hareket etmesi gerektiğine işaret eden Köksal, "Kalp, şeker ve tansiyon hastalığından muzdarip olanlar için spor, uyanır uyanmaz yapılacak ilk iş olmamalı. Günü değerlendirmek, sabahın ilk saatlerini spora ayırmak ve kalabalıklara karışmamak isteyenler, uyandıktan sonraki ilk 3 saatin risk taşıdığını bilmeli ve spor zamanlamasını bunu dikkate alarak yapmalı." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Köksal, özellikle şeker hastalarının sabah kahvaltı öncesi spor yapmalarının hipoglisemiye (düşük kan şekeri) neden olabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca yüksek tansiyon, çarpıntı veya kalp rahatsızlığı olanlar için spor yapılacak doğru zaman, sabah saatleri olmayabilir. Sabah uyandıktan sonraki ilk 3 saat içerisinde vücut için önemli olan adrenalin en yüksek seviyededir. Bu yükseklik kalp ritmini artırır ve kan basıncını yükseltir. Bunun yanında erken saatlerde kan damarlarında daha fazla pıhtı oluşma riski söz konusudur. Bunun da nedeni vücutta fibrinolitik sistem dediğimiz, pıhtıyı parçalayan sistemin aktivasyonunun sabah en düşük seviyede olmasıdır. Bu bilgiler ışığında sabah uyandıktan sonraki ilk 3 saatte spor yapmanın, kalp krizi riskini artırdığını söylemek mümkün. Risk grubunda olanlara sabah sporu yerine 1-2 saat kaliteli uyku ve gün içerisinde kendilerini iyi hissettikleri bir zaman diliminde sporu önerebilirim."

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