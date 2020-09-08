Kronik hastaların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğunun geçici olarak kaldırıldığını belirtti. Selçuk, "Normalleşme sürecinde de kronik hastalarımızın 1 Ocak itibarıyla süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak. Böylece, kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden reçete düzenlemelerine de gerek kalmayacak." ifadelerini kullandı. Bu sürede ilaç ve tıbbi malzeme bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağını bildiren Selçuk, daha önce bir aylık verilen ilaçların da üç aylık olarak verilmeye devam edileceğini vurguladı.

Selçuk, ayrıca kronik hastalığı bulunan vatandaşlarla kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin, ilaç ihtiyacının karşılanmasında 1 Ocak itibarıyla MEDULA sisteminde kayıtlı olan raporların geçerli olacağını belirtti. Selçuk, engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında süreli engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporlarının ikinci bir duyuruya kadar geçerliliğini koruyacağını kaydetti.

“Engelsiz” mimari için “Erişilebilirlik Kılavuzu”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Erişilebilirlik Yılı çalışmaları kapsamında, mimari tasarımlar için Erişilebilirlik Kılavuzu'nu yayımlayarak kamu kurumları, belediyeler, akademisyenler, öğrenciler ile tasarımcı olarak çalışan mimar ve mühendislerin kullanımına sunduklarını bildirdi. 2020 Erişilebilirlik Yılı ile pek çok farklı faaliyeti hayata geçiren Bakanlık, engelli ve yaşlıların kamuya sunulan hizmetlere kolay ulaşabilmesi için de yol haritası oluşturacak "Erişilebilirlik Kılavuzu"nu hazırladı. “Klavuzu, yapılarda tasarımın ilk aşamasından son aşamasına kadar başvurulabilecek, açıklayıcı metinlerin yanı sıra mimari çizimlerin üç boyutlu görseller ile desteklendiği bir kaynak olarak planladık” diyen Selçuk, “Kılavuz, hem tasarımcı hem de uygulayıcılar açısından farkındalığı artıracak. Aynı zamanda üniversiteler için de kaynak yayın olarak kullanılabilecek” dedi.