Kronik ağrılara karşı geliştirilen bileşik başarılı oldu

Kronik ağrıların tedavisi için 10 yıldır çeşitli çalışmalara imza atan Kopenhag Üniversitesi’nden bilim insanları, geliştirdikleri bir bileşiğin hayvan testlerinde başarılı olduğunu açıkladı. Açıklamada, testlerin ilerleyen günlerde de insanlar üzerinde yapılacağı, kesin başarı gösterip göstermeyeceğinin bu test ile ortaya çıkarılacağı belirtildi.

Bilim insanları, kronik nöropatik ağrıların tedavisinde kullanılması için geliştirdikleri Tat-P4-(C5)2 isimli peptitin, sinir hücrelerini hedeflediği belirtti.

Kronik nöropatik ağrıların tedavisi için 10 yıldan uzun bir süredir çalıştıklarını dile getiren araştırmacı Kenneth Lindegaard Madsen, geçen 10 yıllık süreç içerisinde hastalığın biyolojisini anlamaktan tedavisinde işe yarayacak bileşiği icat etmek ve tasarlamaya kadar birçok şey üzerinde çalıştıklarını ve bileşiğin hayvan testlerinde başarı kazanması ile şimdi başka bir aşamaya geçmiş olduğunu söyledi. Madsen, kronik ağrılar için daha önce geliştirilen Gabioentin gibi Opioid veya Antikonvülsan gibi ilaçların sinir sistemine hasar verdiğine ve birçok yan etkisi bulunduğuna dikkat çekerek, geliştirdikleri yeni bileşiğin çok verimli çalıştığını ve henüz gözlemlenmiş herhangi bir yan etkisinin olmadığını kaydetti.

İnsan testlerinin de başarı ile sonuçlanmasının ardından geliştirilen bileşiğin seri üretimine başlanması bekleniyor.