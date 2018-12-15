Kronik ağız kokusu için ne yapılmalı?

AĞIZ KOKUSUNUN KAYNAĞI NEDİR?

Kimi zaman bu ağız kokusu açlıktan ya da yenilen kokulu yiyeceklerden kaynaklanan bir sorun olsa da bazı durumlarda kronikleşmiş ağız kokusu sorunu yaşayan insanlar da olmaktadır. Uzun süreli açlık durumunun ya da kokan yiyeceklerden yeme sonucu ortaya çıkan ağız kokusu kolaylıkla çözülebilir. Bir şeyler yemek açlık kökenli ağız kokusunu çözerken dişlerin fırçalanması ya da nane, karanfil ya da maydanoz gibi hoş koku veren besinlerin tüketilmesi yiyeceklerden kaynaklı ağız kokularını için bir çözüm yöntemi olabilir. Ancak kronik ağız kokusu çeken insanlar bu sorunlarından kurtulmak için ağız kokusu için ne yapmalı konusunda yardım almak istemektedirler.

GEÇMEYEN AĞIZ KOKUSU İÇİN NE YAPMALI?

Uzun süreden beri aç olma ya da koku veren yiyeceklerden yemiş olma gibi kolaylıkla çözülebilecek ağız kokusu problemlerinin yanında gün içinde sürekli ve bir türlü geçmeyen ağız kokusu sorunu yaşayan insanlar uzmanlardan ağız kokusu için ne yapmalı önerileri almak istemektedirler. Bu durumda bazı uzmanlara göre geçmeyen ağız kokusu bazı sağlık sorunlarının habercisi olabilmektedir. Kimi zaman mide ve boğaz hastalıkları yüzünden insanlar geçmeyen ağız kokusu sorunu ile karşılaşır. Bazı durumlarda ise ağız kokusu diş ve diş eti problemlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle geçmeyen ağız kokusu sorunu yaşayan insanlar bu alanlarda bir doktora muayene olmalıdır.

DİŞ HASTALIKLARINDAN KAYNAKLANAN AĞIZ KOKUSU İÇİN NE YAPMALI?

Geçmeyen ve sürekli rahatsızlık veren ağız kokularının en yaygın sebeplerinden biri de diş ve diş eti sorunlarıdır. Ağız kokusundan rahatsızlık duyan ve ağız kokusu için ne yapmalı diye merak eden insanlar bu sorunun çözümünde ilk adım olarak uzman bir diş hekimine muayene olarak ağız ve diş sağlığı hakkında bir uzman görüşü almalıdır. Eğer herhangi bir diş ya da diş eti sorunu varsa tedavisinden sonra ağız kokusunun geçmesi beklenir. Bu nedenle geçmeyen ağız kokusu yaşayan insanlar önce yapmaları gereken işlem bir diş hekimine görünmektir.