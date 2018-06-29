Krom eksikliği nasıl anlaşılır?

Kişiyi tok tutma özelliği ile krom, kilo vermeye yönelik diyetlerde de en çok alınan minerallerdendir. Şekerli besinlere eğilimi azaltarak kilo vermeye yardımcı olur. Bu nedenle de diyet programlarında veya ilaçlarla krom takviyesi yapılması önerilir.

Kromun yeteri kadar alınmadığı durumlarda karşılaşılan en önemli problem glikoz tolerans bozukluğu yani kan glikozunun vücutta kullanımında zorlanma ortaya çıkmasıdır. Bunun belirtileri de sinirlilik, halsizlik ve yorgunluktur.

Şeker hastalığı olanlar krom alınımına daha fazla dikkat etmek zorundadır. Bununla beraber şeker hastalığı riski taşıyan ve obezite rahatsızlığı olan kişiler de krom alınımına özen göstermelidir.

Besinlerde yer alan krom, kimyasal olarak iki değerli olduğundan ve vücuda alındıktan sonra yavaş emildiğinden herhangi bir şekilde vücutta toksin etkisi göstermez. Bu yüzden kromun besinlerle fazla alınması olanaksızdır.

Ancak sanayide kullanılan kromun vücuda alınması mide ve akciğer kanseri riskini arttırabilir. Dolayısıyla krom sanayide çalışan kişilerin kendilerini koruma altına almaları gerekir. Bunun haricinde sulardaki krom klorürün bazı kişilerde üreme bozuklukları ve böbrek fonksiyonları rahatsızlığı yarattığı da gözlenmiştir.

Kromun besinsel kaynakları organ etleri, tahıllar ve bira mayasında bol miktarda yer alır. Krom minerali ihtiyacı için tam tahıllı besinler tercih edilmelidir. Rafine edilen yani kabuğundan ayrılan tahılların kromdan zengin kısmı ayrıldığı için mineral alımı engellenmiş olur.

Bununla beraber yetişen tahılların toprağının da krom mineralince zengin olması çok önemlidir. Böylece yetişen bitkilerin krom mineral değeri de yüksek olacaktır.

Tam buğday unu, esmer pirinç ve kepekli makarna gibi besinlerden krom ihtiyacını rahatlıkla karşılanabilir. Günlük olarak krom ihtiyacı kadınlarda 30, erkeklerde ise 40 mg’dır.

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