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Kadın - Aile Krokan tarifi, nasıl yapılır? Kolay krokan tarifi
Kadın - Aile

Krokan tarifi, nasıl yapılır? Kolay krokan tarifi

Krokan; muhallebilerde, pastalarda, pudinglerde, parfelerde, kısacası aklınıza gelebilecek pek çok tatlının süslemesinde kullanabileceğiniz ya da dilerseniz çay ve kahvenin yanında yiyebileceğiniz, hazırlaması son derece kolay bir atıştırmalık alternatifidir.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 14:32:00 - 2021-11-12 14:34:37
Krokan tarifi, nasıl yapılır? Kolay krokan tarifi

Bu krokan tarifi ile keklerinize ve pastalarınıza lezzet ilave etmek çok kolay olacak.

Malzemeler

1 avuç kadar karışık tuzsuz kuruyemiş (fındık, fıstık, badem susam …)

1 su bardağı şeker

Yapılışı

Kalın tabanlı bir tavada, karıştırarak şekeri karamelize edin. Sonra kuruyemişleri ekleyip, karıştırın. Yağlanmış mermer tezgahın üzerine ya da yağlı pişirme kağıdının üzerine döküp, donmasını bekleyin. Çok sıcak olduğu için, elinizle temas etmeyin. Krokan donduktan sonra, cam kavanozlara alarak saklayabilirsiniz. Afiyet olsun.

 

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