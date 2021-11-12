Krokan tarifi, nasıl yapılır? Kolay krokan tarifi

Bu krokan tarifi ile keklerinize ve pastalarınıza lezzet ilave etmek çok kolay olacak.

Malzemeler

1 avuç kadar karışık tuzsuz kuruyemiş (fındık, fıstık, badem susam …)

1 su bardağı şeker

Yapılışı

Kalın tabanlı bir tavada, karıştırarak şekeri karamelize edin. Sonra kuruyemişleri ekleyip, karıştırın. Yağlanmış mermer tezgahın üzerine ya da yağlı pişirme kağıdının üzerine döküp, donmasını bekleyin. Çok sıcak olduğu için, elinizle temas etmeyin. Krokan donduktan sonra, cam kavanozlara alarak saklayabilirsiniz. Afiyet olsun.