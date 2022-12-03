Krokan bush nedir, krokan bush tarifi nasıl yapılır? Profiterol (Pataşu) tarifi: Pataşu hamuruyla yapılan croquembouche nedir?

Krokan bush nedir?

Fransız mutfağının sevilen tatlılarından croquembouche halk arasında profiterol olarak tanınır

Krokan bush nerenin tatlısı?

En zor tariflerden birisi olan Krokan Bush yemeği Fransız tatlısıdır.

Pataşu nedir?

Pate a choux, Türkçe'de bilinen adıyla pataşu ya da şu hamuru içi boş, puf gibi kabarmış hamur türüdür. Ekler, profiterol ve tulumba tatlısı yapımında pataşu hamuru kullanılır. Pate a choux (pataşu hamuru) ilk olarak Fransız pasta şefleri tarafından bulunmuş ve kullanılmıştır.

Pataşu Hamurundan YAPILAN Tatlılar

Şu Hamuru – Pataşu. Şu Hamuru – Pataşu, Paté a Choux (okunuşu: pataşu), Choux Pastry (okunuşu: şu peystri) Ekler (Eclaire), Profiterol (Profiterole), Gujere (Gougères) gibi tatlılar başta olmak üzere birçok tatlıda kullanılan, çok yumuşak ve pişirilerek kullanılan hamurudur.

Pataşu hamuru ile neler yapılır?

Ekler, profiterol ve tulumba tatlısı yapımında pataşu hamuru kullanılır. Pate a choux (pataşu hamuru) ilk olarak Fransız pasta şefleri tarafından bulunmuş ve kullanılmıştır. Choux hamur işleri bazen pişirildikten sonra krema ile doldurulur ve kremalı pasta veya ekler yapılır.

Fransız mutfağının sevilen tatlılarından croquembouche halk arasında profiterol kulesi olarak da bilinmektedir. İtalya ve Fransa'da genellikle düğünlerde tercih edilen croquembouche'un tarihi 1806 yılına kadar dayanmakta.

Pataşu hamuru malzemeleri

Hamuru için : 1 su bardağı su. 1 su bardağı un. 125 gram tereyağ ya da margarin.

İç kreması :

2, 5 şu bardağı süt.

3 yemek kaşığı un.

1 yemek kaşığı nişasta.

2 çay bardağı şeker.

1 paket vanilya.

1 yumurta sarısı

Orjinal Pataşu hamuru nasıl yapılır?

Pate a Choux (Pataşu) Hamuru Tarifi Nasıl Yapılır?

Tencereye margarini koyup biraz eritiyoruz.

Üzerine su ve tuzu ekliyoruz.

Margarin tamamen eridikten ve su kaynamaya başladıktan sonra üzerine unu ekliyoruz. ...

Un iyice karışınca altını tekrar açıp 1-2 dakika daha pişiriyoruz.

Croquembouche malzemeleri

Kreması için:

4 bardak süt

7 yumurta sarısı

1 paket vanilin

200 gram şeker

1,5 yemek kaşığı tereyağı

45 gram mısır nişastası

Hamuru için:

2 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı şeker

2 su bardağı un

6 ymurta

yarım paket tereyağı

Karameli için

1 su bardağı şeker

2 tatlı kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

Croquembouche nasıl yapılır?

Bir tencerede, sütü ve vanilyayı kaynatın. Kaynamaya başlayınca altını kapatın ve 15 dakika demlenmeye bırakın.

Çırpıcı kullanarak, yumurta sarısını ve şekeri kabarık olana kadar yaklaşık 2 dakika çırpın.

Mısır nişastasını ekleyin ve tamamen karışana kadar karıştırın.

Yumurta sarısı karışımına süt ekleyin ve iyice karışana kadar karıştırın.

Orta ateşte, karışımı yaklaşık 7-10 dakika koyulaşana kadar sürekli çırpın.

Ateşten alın ve tereyağını ekleyin.

Kremalı bir muhallebi elde etmek için muhallebiyi bir kaseye süzün (isteğe bağlı). Muhallebinin üzerini streç filmle kapatın ve en az 2 saat soğutun.

Fırını 220˚C'ye ısıtın.

Büyük bir tencerede su, tereyağı, tuz ve şekeri yüksek ateşte kaynatın.

Su kaynamaya başlayınca tencereyi ocaktan alın ve hemen unu ekleyin, sıvı emilip karışım bir top haline gelene kadar tahta bir kaşıkla sürekli karıştırın.

Tencereyi tekrar ateşe koyun ve fazla nemi almak için 30 saniye daha pişirin. Tencereyi ocaktan alın.

Hızlıca yumurtaları birer birer ekleyin ve tamamen karışana kadar karıştırın. Hamur, kalın ve parlak olana kadar karıştırmaya devam edin.

Hamurların üzerine yumurta sarısını sürün.

15 dakika pişirin. Isıyı 190˚C düşürün ve 15 dakika daha pişirin.

Profiterol toplarını tahta bir şiş yardımı ile delin

Küçük yuvarlak uçlu bir sıkma torbası yardımı ile topları muhallebi ile doldurun.

Orta ateşte bir tencereye şeker, süt ve tereyağ ekleyin. Kaynatın ve kapağını kapatın, hareket ettirmeden 5 dakika pişirin. Kapağı çıkarın ve karamel koyu kehribar rengi olana ve 150˚C ulaşana kadar 7-10 dakika daha pişirin.

Hızlı hareketlerle hazırladığınız topları karamele batırın ve servis tabağına yuvarlak şekilde dizin.

Karamele batırılmış topları kule şeklinde istiflemeye devam edin.

Kuleniz tamamlandığında, bir çatalı karamel sosuna batırın ve kulenin etrafına gezdirin.