Krizlerin şirketi Moody's'den Rusya'ya uyarı!

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Rusya’nın son ödemelerini dolar yerine ruble ile yapmasının 30 günlük sürede ödememesi halinde ülkenin temerrüde düştüğünün varsayılacağını belirtti.

Moody’s Rusya’nın 4 Nisan’da yükümlülüğü bulunan iki ödemesini yerel para birimiyle yaptığını ve bu durumun yapılan anlaşmaların ihlali anlamına geldiği konusunda uyarıda bulundu ancak bu konudaki açıklamalarının bir kredi derecelendirme değişikliği anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Kuruluştan yapılan açıklamada 2022 ve 2042’de vadesi dolacak olan iki tahvil ihracının sözleşme şartları 30 günlük sürenin sonu olan 4 Mayıs’ta yerine getirilmediği takdirde Rusya’nın “Moody’s tanımlamasına göre temerrüde düşmüş” olarak değerlendirileceğini kaydetti.

Rusya, Ukrayna işgali sonrası ülkenin izole edilmesini amaçlayan yaptırımlara rağmen yüz yıldan fazla süredir yaşamadığı temerrüt riskini bertaraf etmek için ciddi bir çaba sarf ediyordu. Ne var ki bu durum ABD’nin aldığı son kararla Rusya’nın ABD bankalarındaki hesaplar üzerinden dolar ödemelerini yasaklaması sonucu daha da zorlu bir sürece dönüştü.

Bu hafta başında Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ülkenin borçlarını ödemek için yeterli kaynağı olduğunu fakat ABD ve bankalarının uyguladığı kanunsuz yaptırımlar nedeniyle bazı yatırımcıların ödemelerini alamadığını belirtti.