Krizlerden çok fazla yorulan Arjantinliler IMF’i istemiyor

Arjantin pesosunun dolar karşısında yılın başından bu yana yüzde 50 civarında değer kaybetmesiyle yükselen enflasyon, artan işsizlik ve yüksek vergiler, ülkeyi bir kez daha ekonomik krizin eşiğine getirdi. Verilere göre, Arjantin’de yıllık enflasyon haziran ayında yüzde 26,4’ten 29,5’e çıktı. Aynı dönemde işsizlik de yüzde 7,2’den yüzde 9,1’e yükseldi. Arjantin Merkez Bankası’nın pesodaki düşüşü durdurmak için faiz oranını yüzde 40’a çıkarmasına karşın artmaya devam eden enflasyon, Arjantin halkının tasarruflarına ve satın alma gücüne büyük darbe vurdu.

Siyasi açıdan da kırılgan bir dönemden geçen ülkede, Cumhurbaşkanı Mauricio Macri hükümetinin gittikçe bozulan ekonomik göstergeler nedeniyle IMF’nin kapısını çalması, kriz yorgunu Arjantinlileri daha da kızdırdı.

Arjantinli işçi sendikaları, sosyal örgütler ve çiftçiler, 2001’deki krizden sorumlu tutulan IMF’den yeniden borç alınmasına daha müzakereler başlamadan karşı çıkmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Macri, hükümetine yönelik eleştiriler karşısında, anlaşmanın geçmişte yaşanan krizlerin tekrar etmesini önlemek amacıyla imzalandığını ve ülke ekonomisini güçlendireceğini savundu. IMF ile Arjantin hükümeti, bir aylık müzakere sürecinin ardından gelen tüm tepkilere rağmen 20 Haziran’da 3 yıl süreli 50 milyar dolarlık stand-by anlaşması imzaladı.