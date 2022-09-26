Krizin eşliğindeki İtalya'da işletmeler kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

Ülkede faaliyet yürüten iş derneği Confcommercio Başkanı Carlo Sangalli, İtalya'da 100 binden fazla işletme, yükselen enerji faturaları nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Sangalli, "Bugün birçok şirket hizmetleri yeniden organize ediyor veya azaltıyor… Şimdi ile 2023'ün ilk yarısı arasında hizmet sektöründeki en az 120 bin küçük işletme risk altında… Bu, en büyük şirketleri hesaba katmayan temkinli bir tahmin" dedi.

Diğer ülkelere göre enerji fiyatlarının 3 kat daha fazla olduğunu söyleyen Sangalli, "Enerji maliyetleri açısından, otellerimiz, barlarımız, restoranlarımız ve mağazalarımız bu yıl faturalarına Almanya'dan yüzde 40-60, Fransa'dan üç kat daha fazla ödeyecek" ifadelerini kullandı.

İtalya, rekor düzeyde yüksek enflasyonla mücadele ediyor.