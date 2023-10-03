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Dünya Krizin ayak sesleri duyuluyor! Yunanistan'da zeytinyağı hırsızlığı
Dünya

Krizin ayak sesleri duyuluyor! Yunanistan'da zeytinyağı hırsızlığı

Yeniakit Publisher
2023-10-03 23:32:00 - 2023-10-03 23:59:19
Krizin ayak sesleri duyuluyor! Yunanistan'da zeytinyağı hırsızlığı

Yunanistan'daki bir kooperatife ait 37 ton zeytinyağının çalındığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Halkidiki bölgesinde faaliyet gösteren bir kooperatifin deposundan 37 ton zeytinyağı çalındı.

Zararın 370 bin avronun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Yüzde 40'lık bir düşüş bekleniyor

Bu yıl zeytinyağı üretiminde Yunanistan'da yaklaşık yüzde 40'lık bir düşüş bekleniyor.
İtalya ve İspanya'da da üretimde düşüş yaşanması nedeniyle bir kilogram zeytinyağının satış fiyatının 10 avroyu bulabileceği öngörülüyor.

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