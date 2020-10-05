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Dünya Krizdeki Suriye’de ekmek karaborsada
Dünya

Krizdeki Suriye’de ekmek karaborsada

Suriye hükümeti ekonomik krizden ötürü, kişi başına düşen sübvansiyonlu ekmeğe sınır getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:27:00 -
Krizdeki Suriye’de ekmek karaborsada

Münübe Yılmaz

Suriye hükümeti ekonomik krizden ötürü, kişi başına düşen sübvansiyonlu ekmeğe sınır getirdi. Suriye’de ekonomik kriz giderek daha kötü bir hal alırken, Suriye hukûmeti iki kişilik ailelere bir, dört kişilik bir ailelere iki, altı kişilik ailelere üç, daha kalabalık ailelere de birey sayısını dikkat etmeden dört paket sübvansiyonlu ekmek alma hakkı veriyor. Bu sene başında akıllı kart sisteminin uygulanmaya başlandığıi Şam’da devlete ait fırınlardan sadece bu kart ile ekmek temin edilebiliniyor. Daha fazla ekmeğe ihtiyaç duyan aileler ise bir paketi 100 Suriye Lirası olan ekmeğe 500 Suriye Lirası vererek karaborsaya yöneliyor. Suriye'de Şam'ın kontrolünde olan kısımlarında yaşayanların yaklaşık yüzde 90'i yoksulluk sınırının altında yaşarken, BM istatistiklerine göre aynı bölgelerde işsizlik yüzde 80'lere kadar çıktı. Ailesini geçindirmek için akşamları bir elektronik dükkanında çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Suriyeli Memur Abu Yasser ise, yaşadığı zorluğu "Her sabah 3'te uyanıp ekmek için 3 saat sırada bekliyorum. Sonra eve dönüp giyinip ise gidiyorum. Ancak 4 parça ekmek ailemi doyurmuyor. Bulabildiğimiz tek çözüm daha az ogün yemek yemek ve bulgur veya pirinç kulanmayı denemek. Param karaborsadan haftada sadece bir kere ekmek almaya yetiyor" sözleri ile aktarıyor. Müttefiki Rusya’ya güvenen Şam yönetimi savaş boyunca yardım gemileri ile acil ihtiyaçları karşılarken, halihazırda döviz rezervi olmadığından dolayı alım yapamıyor.

 

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