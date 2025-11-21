İyilik yaptı, canından oldu! Açım diyen Alman kendisine yemek veren Türk dönerciyi öldürdü

Olay, Bad Kleinen’deki Netto marketin yanında bulunan Shabi’s Kebabhaus adlı işletmede meydana geldi. Kebapçıya gelen 37 yaşındaki saldırgan, “açım” diyerek 31 yaşındaki Mazlum Akar’dan yemek istedi. Yemeğini yedikten sonra masada uyuyakalan saldırgan, çalışanların uyarısı üzerine uyandı ve tezgâhtan aldığı bıçakla o sırada yemek yiyen Akar’a arkasından saldırdı.

Yaralanan Akar kaçmaya çalıştı ancak saldırgan onu takip ederek defalarca bıçaklamayı sürdürdü. Akar olay yerinde hayatının kaybetti.

SAĞLIK EKİPLERİNİ SALDIRGAN ARADI

Alman medyasında yer alan bilgilere göre saldırgan, bıçaklamanın ardından acil yardım hattı Notruf’u kendisi arayarak olayı ihbar etti. Savcılık, aramanın zanlı tarafından yapıldığını doğruladı.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu da olayın ardından hem Alman makamlarıyla temas kurdu hem de Akar'ın ailesiyle irtibata geçti. Türk makamları, soruşturmanın şeffaf ve etkin bir şekilde yürütülmesi için süreci yakından izliyor. Aileye her türlü konsolosluk desteği sağlanırken, cenazenin Türkiye’ye nakline ilişkin işlemler de koordineli şekilde sürdürülüyor.

Savcılık, saldırının nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ilk değerlendirmelerde şüphelinin psikolojik rahatsızlığı nedeniyle olay anında ceza ehliyetinin tamamen veya kısmen bulunmamış olabileceği ifade edildi. 37 yaşındaki Alman’ın akıl sağlığıyla ilgili sorunları bulunduğu, birkaç gün önce tedavi gördüğü psikiyatri kliniğinden taburcu edildiği da ortaya çıktı, Schwerin Savcılığı, şüphelinin bir psikiyatri hastanesine yatırılması için mahkemeye başvurdu.