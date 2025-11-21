  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Ekonomi Diyanet’ten dev alım! 1250 Kur’an kursu öğreticisi aranıyor
Ekonomi

Diyanet’ten dev alım! 1250 Kur’an kursu öğreticisi aranıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Diyanet’ten dev alım! 1250 Kur’an kursu öğreticisi aranıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlar için 1250 Kur’an kursu öğreticisi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular sözlü sınav sonucuna göre değerlendirilecek ve eksik kadroların hızlı şekilde tamamlanması hedefleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan alanlarda sözlü sınav sonucuna göre 1250 Kur'an kursu öğreticisi alacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 24 Kasım-5 Aralık tarihlerinde "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Adaylarda, 2024'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP124 puan türünden en az 50 puan alması, hafız kontenjanından başvuranlarda hafız olmaları şartları aranıyor.

Ankara'da yapılacak sınava ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.

Diyanetin hutbesi yine solcuları rahatsız etti
Diyanetin hutbesi yine solcuları rahatsız etti

Gündem

Diyanetin hutbesi yine solcuları rahatsız etti

Acı haber yüreklere ateş düşürdü! Diyanet şehitler için başsağlığı diledi
Acı haber yüreklere ateş düşürdü! Diyanet şehitler için başsağlığı diledi

Gündem

Acı haber yüreklere ateş düşürdü! Diyanet şehitler için başsağlığı diledi

Diyanet’ten dünyaya çağrı! Gazze için acil eylem vurgusu
Diyanet’ten dünyaya çağrı! Gazze için acil eylem vurgusu

Gündem

Diyanet’ten dünyaya çağrı! Gazze için acil eylem vurgusu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23