Diyanet’ten dev alım! 1250 Kur’an kursu öğreticisi aranıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlar için 1250 Kur’an kursu öğreticisi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular sözlü sınav sonucuna göre değerlendirilecek ve eksik kadroların hızlı şekilde tamamlanması hedefleniyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan alanlarda sözlü sınav sonucuna göre 1250 Kur'an kursu öğreticisi alacak.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 24 Kasım-5 Aralık tarihlerinde "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
Adaylarda, 2024'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP124 puan türünden en az 50 puan alması, hafız kontenjanından başvuranlarda hafız olmaları şartları aranıyor.
Ankara'da yapılacak sınava ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.