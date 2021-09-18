Kriz patlak vermişti! O ülkede saldırı: Onlarca asker hayatını kaybetti

Kamerun’un Kuzey-Batı bölgesinin yönetim merkezi Bamenda’ya bağlı Ngo-Ketunjia kasabasında Anglofon ayrılıkçıların kurduğu pusuda onlarca asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ngo-Ketunjia kasabasında ayrılıkçıların bölgede görevli Hızlı Müdahale Tugayına bağlı askerleri hedef aldığı saldırıda, onlarca asker hayatını kaybetti.

Ayrılıkçıların ağır silahlar kullandığı saldırıda 2 zırhlı askeri araç ateşe verildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatan Kamerun ordusu Anglofon bölgesine asker takviyesine devam ediyor.

Anglofon bölgede ayrılıkçılar “ölü şehir” ilan ederek bölge sakinlerini genel greve davet etti.

Yine aynı bölgede, Angolofon ayrılıkçıların 13 Eylül’de düzenledikleri saldırıda 9 asker ölmüştü.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.