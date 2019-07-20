Kriz patlak verdi... İstifa depremi

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Faruk Köylüoğlu, belediyenin yol çizgilerini üreten ve ilaçlama işlerini yapan BELPLAS şirketinin Yönetim Kurul Başkanı yapılmıştı.

İYİ parti ve CHP'liler arasında kriz büyüyor

Göreve başlayan Faruk Köylüoğlu, seçimlerde Mansur Yavaş için çalışan İYİ Parti eski il yöneticilerinden Nafiz Atak, Nadir Çetinkaya, Evrim Kızıldemir’in de aralarında bulunduğu kişileri danışman olarak görevlendirmek istedi. Bu görevlendirmeyi Mansur Yavaş kabul etmeyince Faruk Köylüoğlu da yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.



Köylüoğlu’nun istifadan vazgeçirmek için çabalar devam ederken göreve alınan kişiler konusunda zaman zaman CHP ve İYİ partililer arasında sorun yaşandığı ve bunun aşılması için parti yöneticilerinin de devreye girdiği öğrenildi.