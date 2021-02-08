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Dünya Kriz korkunç boyuta ulaştı! ABD, Suudi Arabistan için devreye girdi
Dünya

Kriz korkunç boyuta ulaştı! ABD, Suudi Arabistan için devreye girdi

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerden Suudi Arabistan ve Yemen'deki askeri saldırılarını derhal durdurmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 12:04:00 -
Kriz korkunç boyuta ulaştı! ABD, Suudi Arabistan için devreye girdi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın Yemen'deki savaşı sona erdirme konusunda çaba gösterdiği ve Suudi Arabistan'ın müzakerelere hazır olduğu belirtildi.

Husilerin devam eden saldırıları nedeniyle "ciddi endişe duyulduğu" kaydedilen açıklamada, "Husileri derhal Suudi Arabistan'da sivillerin bulunduğu bölgeleri etkileyen saldırılarını ve Yemen içinde her türlü yeni askeri saldırıyı durdurmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Husilerden Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in barış çabasına "yapıcı bir şekilde katılmaları" talep edilen açıklamada, "Şimdi, bu çatışmayı sonlandırmanın zamanı geldi." ifadeleriyle Yemen'deki çatışmanın taraflarına barış çağrısı yapıldı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

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