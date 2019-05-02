0553 313 94 23

Kriz kapıda! Resmen duyurdular: 4 Rus askerini öldürdük

Jabhat el-Wataniya el-Tahrir (Ulusal Kurtuluş Cephesi) örgütü, Suriye'de 4 Rus askerini öldürdüklerini duyurdu.

02 Mayıs 2019 Perşembe 20:49
Kriz kapıda! Resmen duyurdular: 4 Rus askerini öldürdük

Jabhat el-Wataniya el-Tahrir, 4 Rus askerinin Suriye'de öldürüldüğünü açıkladı. Açıklayan örgütün Türkiye tarafından desteklendiği biliniyor.

Jabhat el-Wataniya el-Tahrir, dört Rus askerini öldürdüklerini açıkladı.

Dün, Jabhat el-Wataniya el-Tahrir (Ulusal Kurtuluş Cephesi) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye’nin Hama vilayetinde dört Rus askerinin kendileri tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü.

Rusya yalanladı ama...

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre ise son zamanlarda Suriye’de tek bir asker dahi ölmedi. Bakanlık, Suriye’de bulunan tüm Rus güçlerinin hayatta, sağlıklı biçimde kendilerine verilen görevleri yerine getirdiklerini duyurdu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 20:49
  1. Jabhat el-Wataniya el-Tahrir
  2. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pehlivan; "İşkence ve zulümler bir işe yaramadı"
    1. Pehlivan; "İşkence ve zulümler bir işe..
    2. "Futbolun Süperleri" ödül töreni
    3. Tunus'ta akaryakıt çalışanları greve..
    4. ABD'den Türkiye açıklaması:..
    5. Esed rejiminden Türkiye açıklaması:..
    6. Cibuti'de Uluslararası Maarif Okulu,..
    7. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından..
    8. Siverek’te amca çocukları arasında..
    9. Otomobille polisten kaçan şahıs bahçe..
    10. ABD, Arap Koalisyonu'na verdiği yakıt..
    11. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden..
    12. Feci kazadan sıyrıklarla kurtuldu
    13. Karabükspor’da İstanbulspor maçı..
    14. Otomobil bisikletle çarpıştı: 1 ağır..
    15. ABD Büyükelçiliği: “Jeffrey’in..
    16. Arasta için ilk kazma vuruldu
    17. ’Dur’ ihtarına uymayan ve polis..
    18. KHK ile kapatılmıştı! Erdoğan'ın..
    19. Ölüm hapishanesinden idam kararı çıktı!
    20. Tobruk meclisinden ayrılan..
    21. Cezaevi firarisi nefes kesen..
    22. Bakan Kasapoğlu: "Federasyon ve..
    23. ABD Büyükelçiliği: “Jeffrey’in..
    24. Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    25. Nihal Olçok'tan Davutoğlu çıkışı:..
    26. Pelosi, Barr'ı Kongreye yalan..
    27. ABD'den skandal S-400 açıklaması!
    28. Saraybosna'da "Bir mimarın gözünden..
    29. Tarihi kulüpte deprem! Haciz memurları..
    30. Erzurumspor'da Bursaspor maçı..
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”