Kriz kapıda! Resmen duyurdular: 4 Rus askerini öldürdük

Jabhat el-Wataniya el-Tahrir, 4 Rus askerinin Suriye'de öldürüldüğünü açıkladı. Açıklayan örgütün Türkiye tarafından desteklendiği biliniyor.

Jabhat el-Wataniya el-Tahrir, dört Rus askerini öldürdüklerini açıkladı.

Dün, Jabhat el-Wataniya el-Tahrir (Ulusal Kurtuluş Cephesi) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye’nin Hama vilayetinde dört Rus askerinin kendileri tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü.

Rusya yalanladı ama...

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre ise son zamanlarda Suriye’de tek bir asker dahi ölmedi. Bakanlık, Suriye’de bulunan tüm Rus güçlerinin hayatta, sağlıklı biçimde kendilerine verilen görevleri yerine getirdiklerini duyurdu.