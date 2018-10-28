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Kriz kapıda! Arnavutluk'ta bir Yunanlı öldürüldü

Arnavutluk'un Argyrokastro şehrindeki Yunan askerlerinin gömülü olduğu askeri mezarlığa, Yunan bayrağı asan bir kişi öldürüldü.

28 Ekim 2018 Pazar 22:48
Kriz kapıda! Arnavutluk'ta bir Yunanlı öldürüldü

Yunan asıllı bir genç, Arnavutluk polisi tarafından öldürüldü.

Yunanistan'da İtalyan işgaline "hayır" cevabının verilmesinin yıl dönümlerinde kutlanan "28 Ekim Ohi Bayramı" nedeniyle, Arnavutluk'un Argyrokastro şehrindeki Yunan askerlerinin gömülü olduğu askeri mezarlığa Yunan bayrağı asan Yunan asıllı Konstantinos Katsifas, Arnavutluk polisleri tarafından vuruldu. 35 yaşındaki Katsifas'ın, astığı bayrağı indirmeye gelen polislere Kalaşnikof'la ateş etmesi üzerine polisler tarafından öldürüldüğü açıklandı.

Ölen gencin ailesine başsağlığı dileyen Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Arnavutluk tarafından olayla ilgili resmi açıklama beklediğini belirtti.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 22:48
  1. Yunanistan
  2. Arnavutluk

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