  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kriz fena vurdu! Almanya'da fiyatlar patladı
Dünya

Kriz fena vurdu! Almanya'da fiyatlar patladı

BIG Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmet Mısırlıoğlu, koronavirüs salgını ve Avrupa'yı vuran enerji krizi nedeniyle Almanya'da fiyatların aşırı derecede yükseldiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 00:12:00 -
Kriz fena vurdu! Almanya'da fiyatlar patladı

Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG) Genel Başkan Yardımcısı İsmet Mısırlıoğlu, koronavirüs salgını ve enerji kriziyle boğuşan Almanya'daki son durumu paylaştı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mısırlıoğlu, Almanya'da son günlerde fiyatların iyice tavan yaptığını ifade etti.

Gaz, elektrik, yiyecek ve içecek gibi temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının fahiş düzeyde yükseldiğini belirten Mısırlıoğlu, ayrıca piyasada bazı fırsatçıların türediğini aktardı.

Mısırlıoğlu, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Benzin Almanya'da 2 euroyu geçti. Gaz, elektrik, yiyecek ve içecekte fiyat artışı aldı başını gidiyor. Lokantalar koronada yaptıkları zararı yüzde 20-30'luk zamlarla dengelemeye çalışıyor. Düzgün çalışan iş yerleri devletten ciddi teşvik primleri aldı. Zammı ise diğerleri yaptı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay