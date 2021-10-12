Kriz fena vurdu! Almanya'da fiyatlar patladı

Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG) Genel Başkan Yardımcısı İsmet Mısırlıoğlu, koronavirüs salgını ve enerji kriziyle boğuşan Almanya'daki son durumu paylaştı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mısırlıoğlu, Almanya'da son günlerde fiyatların iyice tavan yaptığını ifade etti.

Gaz, elektrik, yiyecek ve içecek gibi temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının fahiş düzeyde yükseldiğini belirten Mısırlıoğlu, ayrıca piyasada bazı fırsatçıların türediğini aktardı.

Mısırlıoğlu, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Benzin Almanya'da 2 euroyu geçti. Gaz, elektrik, yiyecek ve içecekte fiyat artışı aldı başını gidiyor. Lokantalar koronada yaptıkları zararı yüzde 20-30'luk zamlarla dengelemeye çalışıyor. Düzgün çalışan iş yerleri devletten ciddi teşvik primleri aldı. Zammı ise diğerleri yaptı."