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Kriz derinleşiyor dedi ve ekledi: İsrail ile İran'ı Suriye'de çatıştırma çabaları...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov "Suriye topraklarını İsrail ile İran arasındaki çatışma alanına dönüştürme yönündeki girişimler krizi derinleştiriyor" dedi.

25 Haziran 2019 Salı 06:31
Kriz derinleşiyor dedi ve ekledi: İsrail ile İran'ı Suriye'de çatıştırma çabaları...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki Başkent Moskova'da 2+2 formatında görüştü. 

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Lavrov, Suriye ve Basra Körfezi'ndeki durumla ilgili açıklamada bulundu.

ABD ile İsrail'in İran'a karşı uyguladığı politikayı değerlendiren Lavrov, "Herhangi bir bölgede bir devlete karşı mücadele etmek, bu devleti izole etmek, araştırma yapmadan herhangi bir olayla ilgili suçlamak kötü bir şey. Bu yaklaşım üretken değildir." şeklinde konuştu.

Basra Körfezi ve Suriye'de gelişen durumun tehlikeli olduğuna dikkati çeken Lavrov, "Suriye topraklarını İsrail ile İran arasındaki çatışma alanına dönüştürme yönündeki girişimler krizi derinleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Rusya'nın, Basra Körfezi'nde güvenliğin sağlanması konusunda, İran ve Araplar arasındaki diyaloğu desteklediğini dile getirdi. 

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri de "Mısır'ın Bahreyn Çalıştayı'na katılması ne işe yarar" sorusunu "Filistinlileri destekleme politikamız, Filistin meselesiyle ilgili bütün taraflarla çeşitli formatlarda görüşmemize engel olmuyor." şeklinde yanıtladı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 06:25
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