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Ekonomi Kriz Çin'i de etkiledi! Döviz rezervleri geriledi
Ekonomi

Kriz Çin'i de etkiledi! Döviz rezervleri geriledi

Yeniakit Publisher
2023-09-07 21:50:00 -
Kriz Çin'i de etkiledi! Döviz rezervleri geriledi

Dünya çapındaki kriz giderek tırmanıyor. Çin'in döviz rezerv varlıklarının ağustos sonunda geçen aya göre yaklaşık 44 milyar dolar azalarak 3,16 trilyon dolara düştüğü ortaya çıktı.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi'nden yapılan açıklamada, temmuz sonunda 3 trilyon 204 milyon dolar olan döviz rezervlerinin ağustosta 3 trilyon 160 milyon dolara gerilediği belirtildi.

Döviz rezervleri düştü

Azalmanın, döviz takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı tespitine yer verilen açıklamada, ağustosta küresel makroekonomik göstergelerin ve büyük ekonomilerin para politikası tercihlerinin etkisiyle ABD doları endeksinde artış, küresel mali varlıkların değerinde ise azalma görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Çin ekonomisinin ekonomik toparlanma eğiliminin sürdüğü, uzun dönemli pozitif temellerin değişmediği vurgulanarak döviz rezervlerinin genel istikrarını korumasının beklendiğinin altı çizildi.

Öte yandan temmuz sonunda 68,69 milyon ons olan altın rezervleri, ağustosta 69,62 milyon onsa çıktı.

Çin'in döviz rezerv varlıkları 2022 yılı sonunda 3,12 trilyon dolara ulaşmıştı.
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Kaynak: AA

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