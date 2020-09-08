Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar
Rusya’nın askeri teçhizatlarını İran üzerinden Ermenistan'a gönderdiği iddia edildi.
Azerbaycan’ın gerilim yaşadığı Ermenistan ile ilgili kriz çıkaracak bilgi geldi. Azerbaycan’ın yanında yer alan Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalar yapan Ermenistan’a Rusya’nın arka çıktığı iddia edildi.
Rusya’nın askeri teçhizatlarını İran üzerinden Ermenistan'a naklettiği basına yansıdı.
İran'ın Azerbaycan büyükelçiliği, konuya ilişkin açıklamalar yaptı. Açıklamada, ‘Bakü'deki büyükelçiliğin yayınladığı bir rapora göre, Rus silahlarının ve askeri teçhizatının İran Nurduz sınır kapısından Ermenistan'a nakledildiğine ilişkin iddialar asılsızdır’ denildi.
Bu tür haberlerin İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere yönelik saldırı olduğu belirtildi. Raporda, iki ülke arasındaki iş birliğinin bozulmak istendiği söylendi.
Ermenistan daha yakın görülüyor
İranlı uzmanların ise Tahran'ın Ermenistan'a Azerbaycan'dan daha yakın politikalar izlediğini öne sürüyor.
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