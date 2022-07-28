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Gündem Kriz çığırtkanlığı yapanları kara kara düşündürecek yazı
Gündem

Kriz çığırtkanlığı yapanları kara kara düşündürecek yazı

Restoranların tıka basa dolu olduğunu söyleyen Muharrem Sarıkaya, "Her gittiğimde tablo değişmedi, saat 21.00 olmadan lokantalarda oturacak masa kalmadı. Ekonomik krizin bu denli yüksek olduğu, restoranda kişi başına 500 lira ödemeden çıkılamadığı bir dönemde bu denli kalabalık nasıl oluyor?" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 10:05:00 -
Kriz çığırtkanlığı yapanları kara kara düşündürecek yazı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında Türkiye ekonomisine değindi ve kriz çığırtkanlığı yapılan bu günlerde, restoranların tıka basa dolu olduğunu söyledi.

Sarıkaya'nın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

AHMET Vefik Paşa’nın 1876’da İtalyanca kökünden alıp Osmanlıca Lügatine eklediğinden bu yana yaşamımızın en önemli veri kaynağıdır.

Aslı, konaklama odaları bulunan aşçı dükkânı anlamına gelir…

Birkaç gündür farklı gerekçelerden dolayı akşam yemeklerini lokantada yemek durumunda kaldım.

Çoğunlukla da Ankara’nın en önemli merkezlerinden olan içinde çok sayıda lokanta barındıran Maidan bölgesinde gerçekleşti.

Her gittiğimde tablo değişmedi, saat 21.00 olmadan lokantalarda oturacak masa kalmadı.

Ekonomik krizin bu denli yüksek olduğu, restoranda kişi başına 500 lira ödemeden çıkılamadığı bir dönemde bu denli kalabalık nasıl oluyor?

IMF’İN TAHMİNİ

Masada bunu konuşurken içimizden biri IMF’in o gün yayınlanan yeni verilerini okumaya başladı.

IMF de o an çevremizde yaşananları teyit eder şekilde Türkiye’nin büyüme tahminini %2,7’den %4’e yükseltmişti.

IMF 2023 için öngörüsünü de 3’ten 3,5’a çıkarmıştı…

Başka bir kurum olsa dersiniz ki Türkiye ile işleri vardır.

Ancak hükümet ile çok sıcak bir ilişkisi olmayan IMF olunca eleştirecek bir yanı da kalmıyor.

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Yorumlar

M.N.

İyi bir araştırma yapılmadığı için işin içinden çıkılamıyor. Geliri iyi olan çok sayıda insan var ve bunlar lokantaları dolduruyorlar. Geri kalanlar lokantalara gidemese de lokantalar ful dolu olabiliyor. Düşük gelirli olan ve hatta işsiz olan milyonlar ise lokantalara gitmek yerine ancak ekmek arası bir şeyler atıştırabiliyor. Lokantaları görebilen kişiler, lokantalara gidecek parası olmayanları orada tabii olarak göremezler. Sonra da, okumuş adamlardan cahil cühela beyanatlar duyuyoruz. Halkın arasına karışmak, daha da önemlisi SGK ve belediyelerden demografik bilgiler almak daha gerçekçi olacak ve saçma sapan konuşmaları sona erdirecektir.
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