Kritik zirve sona erdi... Siper, Hisar ve Sungur için yeni karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle:

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, 25 farklı projeye ilişkin kararlar alınmıştır.

Ülkemizin hava savunmasının güçlendirilmesi için; SİPER, HİSAR ve SUNGUR sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar verilmiştir.

TAYFUN, ATMACA, TRLG-230, KARAOK, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerinin yanı sıra AKYA torpidosu ve çeşitli platformlarımız için muhtelif mühimmatların seri üretimlerine yönelik kararlar alınmıştır.

Ayrıca MİLGEM projesi kapsamında inşa edilecek 6-7-8. Gemilerin (i sınıfı fırkateynler) tedariki bugünkü SSİK Toplantısında kararlaştırılmıştır.

İlk test uçuşunu havada 5 saat kalmak suretiyle başarıyla gerçekleştiren insansız jet savaş uçağımız KIZILELMA'da gelinen son durum değerlendirilmiş, İHA'larımıza yeni kabiliyetler kazandırılması hususları görüşülmüştür.

F-16'larımızın modernizasyonlarına yenilerinin eklenmesi, yeni elektronik harp ve radar sistemleri, muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, ekipman ve teçhizatlar, simülasyon, lojistik ve siber güvenlik gibi alanlara yönelik çeşitli projeler de karara bağlanmıştır.

Toplantıda savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu vurgulanmıştır.

Türkiye Yüzyılında her alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de büyük bir atılım gerçekleştirilecek, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığımız devam edecektir.